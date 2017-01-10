Win Profit Business: европейская компания станет главным призом масштабной лотереи

31 мая 2017 года состоится крупный розыгрыш, участники которого получат возможность выиграть европейскую компанию, работающую в сфере образовательных услуг и владеющую частной школой.

Стоимость одного билета составит 100 евро. Минимальное количество выпущенных билетов — 5000 штук, а верхнего предела нет. Если будет продано до 5000 билетов, победитель получит 50% заработанной от реализации билетов суммы.

Главный приз — образовательная компания Alinvest. В ее собственничестве находится частная средняя школа с платным обучением. Предприятие не имеет задолженностей, в его штате работают 36 специалистов. Уставной капитал — 2846 евро. Сумма уплаченных в 2015 году налогов — 56900 евро.

Розыгрыш возложен на созданный в 1998 году сервис онлайн-розыгрышей random.org. Система — одна из крупнейших в мире. Она представила Keno и Lottery Quick Picks.

«Мы всегда предпочитали делать вещи по-другому, когда это возможно. В свою очередь, когда нам представили идею о возможности розыгрыша компании, где каждый может себе это позволить, мы быстро восприняли ее, поскольку о возможности иметь собственный бизнес задумывалась большая часть среднестатистических работников. Социальные медиа позволили этому случиться. Пять лет назад это не было бы возможным», — отметил председатель правления компании Аскольд Лукашевич.

Розыгрыш контролируют финансовая полиция, инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, присяжный нотариус и служба госдоходов. Процедура публична.

Призер сможет оформить вид на жительство в Латвии. При желании переехать в Латвию с семьей может член правления компании, администратор или ликвидатор. Если посещать страну нет возможности или желания, управление можно поручить специалисту Alinvest.

Подробнее о розыгрыше и компании Alinvest — на winprofitbusiness.com, официальном портале розыгрыша.

Контакты:

Председатель правления Аскольд Лукашевич

+371 266-33-373

winprofitbusiness@gmail.com

winprofitbusiness.com