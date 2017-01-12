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02. 01. 2017

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за метели

Автор фото: Алексей Столяров

В течение суток 4 января (среда) на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-21 метров в секунду, в отдельных районах метель. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

А в понедельник в Беларуси облачно. Осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Максимальная температура в пределах от 0°С до +3°С, передает Белгидрометцентр.

В Минске небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Максимальная температура 0..+2°С.

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