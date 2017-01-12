Пьяный водитель въехал в столб на МКАД: его пассажиры в больнице

В Минске 1 января пьяный 28-летний водитель Volkswagen въехал в осветительную мачту на МКАД, в результате чего сильно пострадали три его пассажира. У одного из них пробито легкое, у другого сломано ребро.

Всего в автомобиле находилось пять человек. Все они были пьяными, передает БелТА.

Водитель ехал по МКАД со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. По предварительной информации, он не справился с управлением и въехал в осветительную мачту.

Сам виновник ДТП не пострадал.