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02. 01. 2017

Пьяный водитель въехал в столб на МКАД: его пассажиры в больнице

Источник фото: БелТА

В Минске 1 января пьяный 28-летний водитель Volkswagen въехал в осветительную мачту на МКАД, в результате чего сильно пострадали три его пассажира. У одного из них пробито легкое, у другого сломано ребро.

Всего в автомобиле находилось пять человек. Все они были пьяными, передает БелТА.

Водитель ехал по МКАД со стороны улицы Илимской в направлении Байкальской. По предварительной информации, он не справился с управлением и въехал в осветительную мачту.

Сам виновник ДТП не пострадал. 

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