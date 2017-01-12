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02. 01. 2017

В Минске на рельсы метро упала 51-летняя женщина

Утром 2 января в минском метрополитене на рельсы на станции "Площадь Якуба Коласа" упала 51-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

Движение поездов из-за трагедии было приостановлено на 30 минут.

Причины произошедшего выясняются.

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