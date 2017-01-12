В новогоднюю ночь милиционер открыл огонь по пьяному минчанину

В Минске новогодним утром 1 января на сотрудника милиции напал пьяный мужчина. Милиционер был вынужден открыть по нему огонь из пистолета. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудников милиции вызвали в одну из квартир жилого дома по проспекту Любимова, находившиеся в которой люди шумели и мешали отдыхать соседям. На звонок милиционера дверь открыл сильно пьяный мужчина, который внезапно ударил сотрудника милиции в грудь, потом еще несколько раз в голову, а затем попытался забрать пистолет.

Предупредив нападавшего о применении оружия, если тот не угомонится, сержант произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем дважды выстрелил в мужчину. После этого правонарушителя задержали и доставили в больницу. Милиционера госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим правопорядок).