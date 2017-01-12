Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 13:32
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

В новогоднюю ночь милиционер открыл огонь по пьяному минчанину

Источник фото: Sputnik

В Минске новогодним утром 1 января на сотрудника милиции напал пьяный мужчина. Милиционер был вынужден открыть по нему огонь из пистолета. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудников милиции вызвали в одну из квартир жилого дома по проспекту Любимова, находившиеся в которой люди шумели и мешали отдыхать соседям. На звонок милиционера дверь открыл сильно пьяный мужчина, который внезапно ударил сотрудника милиции в грудь, потом еще несколько раз в голову, а затем попытался забрать пистолет.

Предупредив нападавшего о применении оружия, если тот не угомонится, сержант произвел предупредительный выстрел в сторону, а затем дважды выстрелил в мужчину. После этого правонарушителя задержали и доставили в больницу. Милиционера госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим правопорядок).

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.