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02. 01. 2017

МВД: новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной

Источник фото: Relax.by

Общественный порядок в Беларуси в ночь с 31 декабря на 1 января был обеспечен, а сама новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.

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Непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. 

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