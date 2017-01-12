Утвержден новый посол Израиля в Беларуси

1 января объявлено имя нового посла Израиля в Минске. Им стал профессиональный дипломат, уроженец Латвии Алон Шохам. Он владеет русским и украинским языками.
Партия "Наш дом Израиль" приветствовала назначение нового посла в Беларуси, отметив особую роль министра обороны Авигдора Либермана и министра алии и абсорбции Софы Ландвер в сохранении израильского посольства в Минске, решение о закрытии которого было принято в августе 2015 года, сообщает NEWSru.co.il.
Так, Софи Ландвер отметила, что продолжение работы посольства Израиля в Минске стало возможным лишь после того, как вопрос о его финансировании был решен между министерствами иностранных дел и абсорбции.
Алон Шохам — бывший глава регионального консульского департамента МИД Израиля. Он известен своим прозвищем - "посол Израиля в Умани" в связи с тем, что последние семь лет проводит Рош ха-Шана в этом украинском городе, возглавляя местный отдел МИД в ходе массового паломничества хасидов на могилу раби Нахмана.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
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