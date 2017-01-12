Имущество «Серж» выставили на аукцион

Имущество признанного банкротом ООО "Серж", которое специализировалось на производстве нижнего белья, выставлено на продажу. Об этом говорится в материалах сайта Верховного суда Беларуси.
Открытый аукцион пройдет 30 января в Минске по улице Жилуновича, 2В. На продажу выставлено 80 лотов, включая автомобили Volkswagen Caravelle и Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование.
Сумма шага торгов составляет 5% от начальной цены каждого лота. Заявки и документы на участие в торгах следует направить заказной корреспонденцией до 26 января на адрес ЧП "ТИЗАРУС Консалт" (220136, Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).
Также на торги выставлено имущество ЗАО "Белналадка", ЧТУП "БелСтаб", ООО "Мобил Дик", ООО "Белакватрейд-Сервис", ООО "Профмодуль-Фасад", ООО "Живая вода "Сож", ООО "СнабДиС" и др.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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