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02. 01. 2017

Имущество «Серж» выставили на аукцион

Имущество признанного банкротом ООО "Серж", которое специализировалось на производстве нижнего белья, выставлено на продажу. Об этом говорится в материалах сайта Верховного суда Беларуси.

Открытый аукцион пройдет 30 января в Минске по улице Жилуновича, 2В. На продажу выставлено 80 лотов, включая автомобили Volkswagen Caravelle и Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование.

Сумма шага торгов составляет 5% от начальной цены каждого лота. Заявки и документы на участие в торгах следует направить заказной корреспонденцией до 26 января на адрес ЧП "ТИЗАРУС Консалт" (220136, Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).

Также на торги выставлено имущество ЗАО "Белналадка", ЧТУП "БелСтаб", ООО "Мобил Дик", ООО "Белакватрейд-Сервис", ООО "Профмодуль-Фасад", ООО "Живая вода "Сож", ООО "СнабДиС" и др.

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