Лента RSS
Подписаться на ленту
02 января 2017, понедельник, 16:30
+1°C
Завтра -2°C
+1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
02. 01. 2017

В Минске из-за аварии без электричества остались Шабаны

Из-за аварии на электростанции РЭС-1 в Минске 2 января оказался обесточен микрорайон Шабаны. Электричество пропало в 11:35 и затронуло, в частности, улицы Ротмистрова, Бачило, Селицкого, Шабаны.

смотрите также В центре Минска восстановили подачу тепла и горячей воды

Энергетики обещали ликвидировать аварию в течение двух часов, сообщает БелаПАН.

Причины аварии не сообщаются.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.