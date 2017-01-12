Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 09:14
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
03. 01. 2017

В Беларуси объявлено предупреждение из-за гололедицы

Во вторник 3 января на дорогах Беларуси, Минской области и в Минске ожидается гололедица. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В целом по стране будет облачно. На большей части территории снег, мокрый снег, слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-6°C, передает Белгидрометцентр.

В столице снег, мокрый снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха -1..-3°C.

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.