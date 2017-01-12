БЖД увеличила размер скидок на поезда в Россию

Белорусская железная дорога 1 января увеличила размер скидок на проезд в сообщении с Россией. В частности, меняются условия предоставления скидок в зависимости от сроков продажи билетов для индивидуальных пассажиров купейных вагонов и вагонов категории СВ. Об этом сообщили в БЖД.
Так, при оформлении билетов за 60—31 сутки до отправления вместо прежней скидки 15% к общей стоимости проезда будет действовать скидка 20%. При покупке билетов за 30—21 сутки до отправления поезда стоимость проезда снизится на 15% вместо 10%. При приобретении билетов за 20—11 суток до отправления поезда сохраняется базовый тариф, а в последние 10 дней наоборот появится надбавка в 5%.
При этом сохраняется скидка 10% при одновременном оформлении пассажирами проезда туда и обратно в купейных вагонах и вагонах СВ отдельных поездов в сообщении Беларусь — Россия. Она суммируется со скидками, зависящими от сроков продажи билета.
Такую же скидку можно получить при выборе боковых мест в плацкартных вагонах.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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