БЖД увеличила размер скидок на поезда в Россию

Белорусская железная дорога 1 января увеличила размер скидок на проезд в сообщении с Россией. В частности, меняются условия предоставления скидок в зависимости от сроков продажи билетов для индивидуальных пассажиров купейных вагонов и вагонов категории СВ. Об этом сообщили в БЖД.

Так, при оформлении билетов за 60—31 сутки до отправления вместо прежней скидки 15% к общей стоимости проезда будет действовать скидка 20%. При покупке билетов за 30—21 сутки до отправления поезда стоимость проезда снизится на 15% вместо 10%. При приобретении билетов за 20—11 суток до отправления поезда сохраняется базовый тариф, а в последние 10 дней наоборот появится надбавка в 5%.



При этом сохраняется скидка 10% при одновременном оформлении пассажирами проезда туда и обратно в купейных вагонах и вагонах СВ отдельных поездов в сообщении Беларусь — Россия. Она суммируется со скидками, зависящими от сроков продажи билета.



Такую же скидку можно получить при выборе боковых мест в плацкартных вагонах.