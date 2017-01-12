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03. 01. 2017

В Полоцком районе маршрутка с пассажирами врезалась в джип

В Полоцком районе 2 января около 21:00 возле деревни Чернещино попало в ДТП маршрутное такси. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают очевидцы.

По их словам, водитель не справился с управлением, из-за чего маршрутку вынесло на обочину, где она столкнулась с припаркованным внедорожником и перевернулась.

Маршрутка была заполнена людьми, но никто серьезно не пострадал.

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