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03. 01. 2017

Митрополит Павел: журналисты Regnum сеяли ненависть

Источник фото: БелТА

Митрополит Минский и Заславский Павел в интервью телерадиокомпании «Союз» заявил, что понятие «русский мир» не имеет никакого отношения к политике. По его словам, в данном случае «речь идет о тех, кто жил в те далекие времена — о русах, которые вышли из днепровской купели». «У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык», - отметил он.

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При этом он раскритиковал задержанных в декабре в Беларуси журналистов российских сайтов Regnum, Lenta.ru и Eadaily. «Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть», - заявил митрополит Павел.

По его мнению, вместо того, чтобы «объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях», и находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, людей наоборот пытаются разделить и противопоставить друг другу. 

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