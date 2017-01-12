Митрополит Павел: журналисты Regnum сеяли ненависть

Митрополит Минский и Заславский Павел в интервью телерадиокомпании «Союз» заявил, что понятие «русский мир» не имеет никакого отношения к политике. По его словам, в данном случае «речь идет о тех, кто жил в те далекие времена — о русах, которые вышли из днепровской купели». «У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык», - отметил он.
При этом он раскритиковал задержанных в декабре в Беларуси журналистов российских сайтов Regnum, Lenta.ru и Eadaily. «Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть», - заявил митрополит Павел.
По его мнению, вместо того, чтобы «объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях», и находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, людей наоборот пытаются разделить и противопоставить друг другу.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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