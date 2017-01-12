Митрополит Павел: журналисты Regnum сеяли ненависть

Митрополит Минский и Заславский Павел в интервью телерадиокомпании «Союз» заявил, что понятие «русский мир» не имеет никакого отношения к политике. По его словам, в данном случае «речь идет о тех, кто жил в те далекие времена — о русах, которые вышли из днепровской купели». «У которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык», - отметил он.

При этом он раскритиковал задержанных в декабре в Беларуси журналистов российских сайтов Regnum, Lenta.ru и Eadaily. «Но ведь сеяли раздор. Вражду и ненависть», - заявил митрополит Павел.

По его мнению, вместо того, чтобы «объединять людей, даже если где-то заискрило во взаимоотношениях», и находить точки соприкосновения, совместного созидательного труда, людей наоборот пытаются разделить и противопоставить друг другу.