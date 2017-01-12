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03. 01. 2017

В Островецком районе под лед провалился пьяный мужчина

Источник фото: МЧС

Днем 2 января на озере в деревне Кемелишки в Островецком районе под лед в 25 метрах от берега провалился местный житель 1958 года рождения. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Увидевший провалившегося под лед мужчину ученик местной школы вызвал спасатлей.

Работники МЧС спасли тонувшего мужчину, который предположительно был пьян. Спасенный от госпитализации отказался и ушел домой.

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