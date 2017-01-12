В Витебске увеличили ставки налога на недвижимость и земельного налога

Витебский горсовет увеличил ставки налога на недвижимость и земельного налога на территории Витебска и городского поселка Руба. Так, налог на недвижимость (в том числе налог на незавершенное строительство) для организаций вырастет в 2,5 раза, для организаций торговли коммунальной собственности Витебска, осуществляющих заготовку и хранение сельхозпродукции — в 1,25 раза.

Увеличение ставки налога на недвижимость не коснется организаций-спонсоров ФК «Витебск», если высвободившиеся средства они направят на развитие футбола и клуба, сообщают "Народные новости Витебска".

Физлицам налог за жилые дома, хозпостройки, жилые помещения в многоквартирных домах и иные здания и сооружения, а также машино-места увеличили: стоимостью до 10 тыс. рублей – в 1,8 раза, до 13 тыс. – в 2 раза, до 16 тыс.– в 2,2 раза, до 19 тыс. – в 2,4 раза, свыше 19 тыс. - в 2,5 раза.

Если принадлежащие физлицам дома, квартиры или любые здания предназначены или используются для предпринимательской деятельности, то налог на недвижимость увеличивается в 2,5 раза независимо от стоимости постройки.

В 2017 году ставка земельного налога для юрлиц и ИП увеличивается в 2,5 раза, для физлиц – в 2 раза. Коэффициенты не применяются к предприятиям торговли, обеспечивающим организацию питания в школах; к организациям, осуществляющим эксплуатацию жилфонда или предоставляющим ЖКУ по субсидируемым государством тарифам; к госорганизациям и организациям, в уставных фондах которых 50% и более акций находятся в госсобственности, осуществляющим городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении; к организациям, находящиеся в коммунальной собственности Витебска, осуществляющим гостиничное обслуживание.

К сдаваемым ими в аренду помещениям ставки налога на недвижимость и земельного налога увеличиваться не будут.