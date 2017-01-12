В Беларуси на этой неделе резко похолодает

Циклон «Alex» принесет на этой неделе в Беларусь очень изменчивую погоду: сначала сильный снег, порывистый ветер, а затем усиление морозов до минус 27-и градусов. Об этом сообщил в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

В среду на большей части территории сильный снег, слабая метель. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0, -5°С, по северо-востоку при прояснениях -6 -8°С, днем -3, +2°С.

В четверг на большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В течение суток -8 -15°С, по юго-востоку -1 -7°С.

Далее циклон будет уходить на Россию, и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух и резко похолодает.

В пятницу в отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. В течение суток -13 -20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С.

В субботу в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С; днем -11 -18°С, по востоку до -20°С.

В воскресенье в отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С, днем -9 -16°С; по западу ночью -10 -14°С, днем -4 -8°С.