В Беларуси на этой неделе резко похолодает

Циклон «Alex» принесет на этой неделе в Беларусь очень изменчивую погоду: сначала сильный снег, порывистый ветер, а затем усиление морозов до минус 27-и градусов. Об этом сообщил в Facebook представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.
В среду на большей части территории сильный снег, слабая метель. По юго-западной половине усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью 0, -5°С, по северо-востоку при прояснениях -6 -8°С, днем -3, +2°С.
В четверг на большей части территории снег, ночью в отдельных районах сильный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Ночью по северо-западной половине, утром и днем во многих районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В течение суток -8 -15°С, по юго-востоку -1 -7°С.
Далее циклон будет уходить на Россию, и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух и резко похолодает.
В пятницу в отдельных районах, преимущественно по восточной половине, небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. В течение суток -13 -20°С, ночью по северной половине при прояснениях до -23°С.
В субботу в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С; днем -11 -18°С, по востоку до -20°С.
В воскресенье в отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ночью -15 -22°С, при прояснениях -23 -27°С, днем -9 -16°С; по западу ночью -10 -14°С, днем -4 -8°С.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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