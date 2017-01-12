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03. 01. 2017

В Беларуси открыли новое месторождение нефти

На нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение, которое получило название Угольское. Об этом сообщили в «Белоруснефти». Месторождение открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов и находятся на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 млн тонн нефти.

Положительным фактором для разработки, отмечают в «Белоруснефти», станет аномально высокое пластовое давление.

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