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03. 01. 2017

В Борисове от удара о дерево машину разорвало надвое

2 января в Борисове произошло ДТП, в котором пострадала пассажир 1999 года рождения. Она с серьезными телесными повреждениями госпитализирована. Около 18:55 местный житель 1998 года рождения ехал по объездной дороге в направлении улицы Гагарина, не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу. Затем машину вынесло в левый кювет, где она налетела на дерево, от удара о которое ее разорвало надвое.

В ГАИ отмечают, что водитель имел право на управление и был трезв, сообщает vborisove.by.

Предварительная причина аварии — неправильный выбор скорости в сложившихся погодно-дорожных условиях.

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