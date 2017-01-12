Доллар и евро подорожали на первых после Нового года торгах

На торгах 3 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро пошли в рост, а российского рубля снизился.
Так, доллар стал дороже на 0,41% до 1,9666 рубля, евро – на 0,46% до 2,0545 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,92% до 3,2142 белорусских за 100 российских.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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