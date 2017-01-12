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03. 01. 2017

Доллар и евро подорожали на первых после Нового года торгах

На торгах 3 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы доллара и евро пошли в рост, а российского рубля снизился.

Так, доллар стал дороже на 0,41% до 1,9666 рубля, евро – на 0,46% до 2,0545 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,92% до 3,2142 белорусских за 100 российских.

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