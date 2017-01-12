Вынесен приговор жителям Шкловского района, убившим своих соседей

Троих жителей Шкловского района признали виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений. Могилевский областной суд в отношении задержанных вынес обвинительный приговор. Основному фигуранту назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, второму - 20 лет, а третьему – 1,5 года.
В феврале 2015 года в деревне Большие Овчиненки двое ранее судимых местных жителей 1989 и 1990 годов рождения, будучи пьяными, зашли в дом к мужчине 1949 года рождения и с целью завладения имуществом нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, требуя при этом передачи им денег. После того, как потерпевший передал все свои денежные сбережения, обвиняемые его задушили. Уходя, они подожгли предметы и мебель в доме, чтобы уничтожить следы преступления, сообщили в СК.
В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность одного из обвиняемых к убийству местной жительницы 1986 года рождения, которая находилась в розыске как без вести пропавшая. Ее тело нашли в погребе, расположенном на территории двора сгоревшего дома.
По данному уголовному делу проходит еще один мужчина 1968 года рождения, который знал об убийстве женщины, но, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности, помог спрятать тело убитой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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