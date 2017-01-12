Вынесен приговор жителям Шкловского района, убившим своих соседей

Троих жителей Шкловского района признали виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений. Могилевский областной суд в отношении задержанных вынес обвинительный приговор. Основному фигуранту назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы, второму - 20 лет, а третьему – 1,5 года.

В феврале 2015 года в деревне Большие Овчиненки двое ранее судимых местных жителей 1989 и 1990 годов рождения, будучи пьяными, зашли в дом к мужчине 1949 года рождения и с целью завладения имуществом нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела, требуя при этом передачи им денег. После того, как потерпевший передал все свои денежные сбережения, обвиняемые его задушили. Уходя, они подожгли предметы и мебель в доме, чтобы уничтожить следы преступления, сообщили в СК.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность одного из обвиняемых к убийству местной жительницы 1986 года рождения, которая находилась в розыске как без вести пропавшая. Ее тело нашли в погребе, расположенном на территории двора сгоревшего дома.

По данному уголовному делу проходит еще один мужчина 1968 года рождения, который знал об убийстве женщины, но, желая помочь своему другу избежать уголовной ответственности, помог спрятать тело убитой.