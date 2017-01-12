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03. 01. 2017

На пожаре на базе отдыха в Витебском районе пострадала россиянка

Ночью 3 января на пожаре в деревянном гостевом доме на территории базы отдыха возле деревни Дреколье Витебского района пострадала гражданка России. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пострадавшая с ожогами первой-второй степени (30%) была госпитализирована.

Огонь уничтожил крышу, перекрытие, повредил стены и имущество. Рассматриваемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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