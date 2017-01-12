Regnum не унимается, или сказ о ползучей белорусизации

Белорусский шеф-редактор российского ИА “Regnum” Юрий Баранчик, фриланс-журналистов которого уже арестовали в Беларуси за разжигание межнациональной розни, продолжает заявлять о «ползучей националистической белорусизации» в Беларуси. Соответствующую статью он разместил 2 января на возглавляемом сайте.

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Среди признаков грядущего чуть ли не Апокалипсиса в Беларуси Юрий Баранчик называет то, что в белорусском парламенте есть целых 2 оппозиционных депутатки из 110 парламентариев. Причем одна из них представляет общественное объединение «Товарищество белорусского языка». Это как представить, что в российской власти были бы представители, страшно даже сказать, Общества русской словесности, одним из учредителей которого является, кстати, депутат Госдумы Вячеслав Никонов и на съездах которого выступают президент РФ Владимир Путин и Патриарх Кирилл.

Дальше больше - с лета 2014 года «в Беларуси началась массовая продажа сувенирной, и не только сувенирной, продукции с национальной символикой». Судя по логике Юрия Баранчика, в Беларуси должна продаваться сувенирная (и не только!) продукция с российской символикой, с агрессивными «вежливыми людьми» и Владимиром Путиным, чем переполнены улицы российских городов и не только.

Само собой разумеется, что и плакаты, по мнению человека с говорящей фамилией, по-белорусски о белорусском языке белорусам в Беларуси показывать нельзя. То, что к этой кампании причастна, страшно сказать, компания Samsung, судя по всему, вообще свидетельствует о вселенском антироссийском заговоре.

Четвертый пункт приведем полностью, дабы показать всю полноту душевных мук и терзаний шеф-редактора ИА “Regnum”: «Белорусские национальные команды по различным видам спорта начали активно использовать ранее запрещенную, по сути, символику на одежде. Отдельные сети заправок и магазинов переходят на обслуживание клиентов на белорусском языке». О том, что национальный орнамент, а именно его начали активно использовать, а не какую-либо запрещенную ранее символику, присутствует на флаге Беларуси с 1995 года, а на флаге БССР в 1951-1991 годах, Юрию Баранчику, видимо, не сказали.

Пятый пункт имперского опуса пугает еще больше: «В учреждениях дошкольного образования вводятся дни на белорусском языке. Пока раз в неделю». Вы можете себе представить? В белорусских детсадах с белорусскими детьми раз в неделю разговаривают на белорусском языке! Так и до геноцида русскоязычных недалеко (на всякий случай для особо впечатлительной публики уточним, что это сарказм). Интересно, на каком языке разговаривают с детьми в российских детсадах? Неужели на русском? Может, и в Беларуси стоит бить тревогу по этому поводу, ведь мало ли чему научат россияне в России российских детей на русском языке?

Дальше мы уже подходим напрямую к тем, кто стоит за всей этой ползучей белоруссизацией. А стоит за ней, оказывается, человек, который сделал в дополнение к белорусскому языку государственным русский, отменил введенные в 1991 году государственные символы и начал объединение с Россией – президент Александр Лукашенко. А почему стоит именно он? Да потому, что два года назад сказал, что белорусы должны знать свой язык, помнить свою историю и уважать свои ценности. Вот после этого и начались все эти сувениры, билборды, уроки белорусского раз в неделю и, о ужас, белорусскоязычная депутатка.

Более того, 21 января 2015 года министр образования Михаил Журавков заявил, что больше половины (даже не все) предметов должны быть на белорусском языке, в том числе «изучать географию и историю Беларуси(!), конечно же, нужно на белорусском языке (!)» (как в принципе и было еще несколько лет назад). Более того, министр рекомендовал (не приказал, не поручил, а рекомендовал) Белгосуниверситету перевести преподавание истории «для всех студентов» на «мову».

«Как и следовало ожидать, «рекомендация» министерства стала фактически приказом не только для государственных учреждений образования, но и для частных», - продолжает продуцировать предложения воспаленный мозг писателя. Но в чем выражается этот приказ, сколько школ и университетов позволили себе в обязательном порядке преподавать историю и географию Беларуси по-белорусски, он не сообщает. Как не сообщает и о том, что вместо Михаила Журавкова на пост министра образования в Беларуси был назначен любитель устанавливать новые памятники Ленину, противник транслитерации с белорусского языка, уроженец России и по совместительству теперь уже бывший глава Компартии Игорь Карпенко. К чему эти неудобные детали?

Ну и вишенка на апокалиптическом торте Юрия Баранчика – предложение той самой белорусскоязычной депутатки Елены Анисим при постановке ребенка на учет в детский сад, а также при написании заявления на прием в школу или другое учреждение образования письменно предлагать родителям выбрать языка обучения. То есть поголовная запись детей почти исключительно в русскоязычные сады и школы его устраивала, как и необходимость искать белорусскоязычные сады и школы днем с огнем, а дать возможность родителям самим выбрать язык, на котором будут учиться их дети, нет? Примечательно, что возможность выбора он называет «насилием» («именно таким насильственным образом»). Или же просто Юрий Баранчик боится, что многие белорусы в таком случае действительно будут выбирать белорусский язык?





Максим Гацак