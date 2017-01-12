Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 09:30
+1°C
Завтра -9°C
+1°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

Минское «Динамо» дома обыграло питерский СКА

Источник фото: БелТА

Минское "Динамо" 3 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги обыграло на своей площадке питерский СКА со счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3).

Шайбы: 1:0 - Петтерссон (5.24). 2:0 - Палушай (21.56). 3:0 - Петтерссон (25.36, в большинстве). 4:0 - Степанов (32.26). 5:0 - Дрозд (33.32). 5:1 - Ковальчук (38.35, в большинстве). 5:2 - Дацюк (43.04). 5:3 - Дадонов (49.32). 5:4 - Яковлев (53.01).

В активе «зубров» после 43 игр уже 76 очков и пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Очередной матч они проведут 5 января на своей площадке с череповецкой "Северсталью".

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.