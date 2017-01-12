Минское «Динамо» дома обыграло питерский СКА

Минское "Динамо" 3 января в очередном матче Континентальной хоккейной лиги обыграло на своей площадке питерский СКА со счетом 5:4 (1:0, 4:1, 0:3).
Шайбы: 1:0 - Петтерссон (5.24). 2:0 - Палушай (21.56). 3:0 - Петтерссон (25.36, в большинстве). 4:0 - Степанов (32.26). 5:0 - Дрозд (33.32). 5:1 - Ковальчук (38.35, в большинстве). 5:2 - Дацюк (43.04). 5:3 - Дадонов (49.32). 5:4 - Яковлев (53.01).
В активе «зубров» после 43 игр уже 76 очков и пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Очередной матч они проведут 5 января на своей площадке с череповецкой "Северсталью".
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-