Облисполкомам и Мингорисполкому поручено сдерживать цены на строительство жилья

В Беларуси в 2017 и 2018 годах планируется построить по 3,5 млн квадратных метров жилья. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года №1113. Больше всего жилья планируется построить в Минской области - по 972 тыс. квадратных метров ежегодно.

Также предусмотрено строительство в 2017 году жилых домов (квартир) для 4329 многодетных семей и 114,62 тыс. квадратных метров арендного жилья. Кредитные ресурсы банков в 2017 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланированы в размере 245,31 млн рублей.

Облисполкомам, Мингорисполкому и минстройархитектуры среди прочего предписано принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов экономичных жилых домов.

Также установлены предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 660 рублей; предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере 940 рублей, для выдачи льготных кредитов.