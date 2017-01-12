Облисполкомам и Мингорисполкому поручено сдерживать цены на строительство жилья

В Беларуси в 2017 и 2018 годах планируется построить по 3,5 млн квадратных метров жилья. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года №1113. Больше всего жилья планируется построить в Минской области - по 972 тыс. квадратных метров ежегодно.
Также предусмотрено строительство в 2017 году жилых домов (квартир) для 4329 многодетных семей и 114,62 тыс. квадратных метров арендного жилья. Кредитные ресурсы банков в 2017 году на финансирование жилищного строительства (без учета затрат на инфраструктуру) запланированы в размере 245,31 млн рублей.
Облисполкомам, Мингорисполкому и минстройархитектуры среди прочего предписано принять меры по сдерживанию роста стоимости строительства жилья с господдержкой и за счет бюджетных средств, обеспечив использование проектов экономичных жилых домов.
Также установлены предельный норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 660 рублей; предельный показатель стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого дома (квартиры) в размере 940 рублей, для выдачи льготных кредитов.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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