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04. 01. 2017

На «Беларуськалии» вновь погиб рабочий

Источник фото: "Беларуськалий"

На "Беларуськалии" под завалами в шахте погиб рабочий 51-летний. Информация об этом была опубликована 3 января в группе "Солигорские автолюбители" в соцсети "ВКонтакте".

В Следственном комитете Беларуси гибель рабочего подтвердили, заявив, что следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, передает БелТА.

В 2016 году на «Беларуськалии» погибло пять человек.

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