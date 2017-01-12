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04. 01. 2017

Белэнерго: все отключения в электросетях оперативно устраняются

Источник фото: Telegraf.by

Обрушившийся на Беларусь снегопад пока не принес значительных отключений в электросетях. Об этом сообщили в ГПО "Белэнерго".

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Там отметили, что все отключения, что появлялись, оперативно устраняются, передает БелТА.

Ситуация находится под контролем, подчеркнули в "Белэнерго".

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