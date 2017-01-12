Пассажирам отмененного рейса предлагают вылететь из Минска в Калининград вечером

Вылет из Минска в Калининград, который должен был состояться 4 января по расписанию в 08:30, был отменен. Причина этого в том, что пассажирский самолет А320 из Москвы при посадке в калининградском аэропорту «Храброво» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Пассажиры отмененного рейса в Калининград смогут улететь из Минска вечером, сообщили в авиакомпании "Белавиа".
Отмененный утренний рейс в Калининград объединен с вечерним. Пассажирам, которые не смогли улететь утром, предлагается отправиться вечерним рейсом.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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