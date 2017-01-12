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04. 01. 2017

Пассажирам отмененного рейса предлагают вылететь из Минска в Калининград вечером

Вылет из Минска в Калининград, который должен был состояться 4 января по расписанию в 08:30, был отменен. Причина этого в том, что пассажирский самолет А320 из Москвы при посадке в калининградском аэропорту «Храброво» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры отмененного рейса в Калининград смогут улететь из Минска вечером, сообщили в авиакомпании "Белавиа".

Отмененный утренний рейс в Калининград объединен с вечерним. Пассажирам, которые не смогли улететь утром, предлагается отправиться вечерним рейсом. 

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