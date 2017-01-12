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04. 01. 2017

Литва назначит спецпосла по вопросам строительства БелАЭС

Источник фото: Советская Белоруссия

Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам Белорусской АЭС, которая строится в 50 километрах от Вильнюса. Как рассказал 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики представитель по связям с общественностью главы МИД Кястутис Вашкялявичюс, дипломат будет назначен на этой неделе.

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Министры также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору МАГАТЭ, в которых обращают внимание на уже шестой инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, прося обеспечить контроль реализации белорусского проекта, передает DELFI.

В Литве полагают, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет представлять угрозу для безопасности всего региона. 

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