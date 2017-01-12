Литва назначит спецпосла по вопросам строительства БелАЭС

Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам Белорусской АЭС, которая строится в 50 километрах от Вильнюса. Как рассказал 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики представитель по связям с общественностью главы МИД Кястутис Вашкялявичюс, дипломат будет назначен на этой неделе.
Министры также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору МАГАТЭ, в которых обращают внимание на уже шестой инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, прося обеспечить контроль реализации белорусского проекта, передает DELFI.
В Литве полагают, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет представлять угрозу для безопасности всего региона.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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