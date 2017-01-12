СК возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего «Беларуськалия»

Солигорский райотдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2 ст.303 УК по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего 3 января по неосторожности смерть рабочего ОАО «Беларуськалий». Об этом сообщили в СК.
Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая проведение конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели.
По данным СК, рабочий был смертельно травмирован куском горной породы во время проведения сменного задания по разбору завала на одном из участков третьего рудоуправления.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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