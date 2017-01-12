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04. 01. 2017

СК возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего «Беларуськалия»

Солигорский райотдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2 ст.303 УК по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшего 3 января по неосторожности смерть рабочего ОАО «Беларуськалий». Об этом сообщили в СК.

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Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая проведение конкретных видов горных работ, назначены экспертные исследования, допрашиваются свидетели.

По данным СК, рабочий был смертельно травмирован куском горной породы во время проведения сменного задания по разбору завала на одном из участков третьего рудоуправления.

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