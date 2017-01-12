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04. 01. 2017

Доллар и российский рубль подорожали в Беларуси

На торгах 4 января на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к евро, но ослаб к доллару и российскому рублю.

смотрите также Доллар и евро подорожали на первых после Нового года торгах

Евро подешевел на 0,05% до 2,0534 рубля.

Доллар подорожал на 0,21% до 1,9707 рубля.

Российский рубль стал дороже на 0,48% до 3,2297 белорусских за 100 российских.

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