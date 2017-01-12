В Пинске будут судить 20-летнего фальшивомонетчика

Пинский межрайотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно), ч. 2 ст. 221 (изготовление, хранение и сбыт поддельной национальной валюты), ст. 415 (уклонение от отбывания наказания) УК.

В феврале 2016 года он уже был осужден к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, но самовольно покинул место отбывания наказания и скрывался на съемной квартире в Пинске. Кроме того, в июле-августе подозреваемый тайно проник в два торговых павильона в городе, где завладел выручкой и товарами на сумму более 1500 рублей, сообщили в СК.

Также обвиняемый на струйном принтере стал изготавливать поддельные деноминированные рубли. Изначально он сбыл подросткам две фальшивые купюры достоинством 20 рублей, чтобы они купили себе что-нибудь в киосках, а сдачу вернули ему.

Затем молодой человек стал ксерокопировать пятирублевые купюры, шесть из которых успел сбыть. Его задержали 16 августа после расчета с торговавшей на улице пенсионеркой. Поддельной купюрой тогда расплатился 15-летний брат подследственного.

При себе у подозреваемого нашли три аналогичных купюры с идентичным номером, а на съемной квартире - лист формата А4 с напечатанной пятирублевой купюрой и четыре поддельные купюры номиналом 200 000 неденоминированных рублей.

Обвиняемый заключен под стражу. Материалы направлены в суд для рассмотрения.