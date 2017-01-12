В Пинске будут судить 20-летнего фальшивомонетчика

Пинский межрайотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно), ч. 2 ст. 221 (изготовление, хранение и сбыт поддельной национальной валюты), ст. 415 (уклонение от отбывания наказания) УК.
В феврале 2016 года он уже был осужден к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, но самовольно покинул место отбывания наказания и скрывался на съемной квартире в Пинске. Кроме того, в июле-августе подозреваемый тайно проник в два торговых павильона в городе, где завладел выручкой и товарами на сумму более 1500 рублей, сообщили в СК.
Также обвиняемый на струйном принтере стал изготавливать поддельные деноминированные рубли. Изначально он сбыл подросткам две фальшивые купюры достоинством 20 рублей, чтобы они купили себе что-нибудь в киосках, а сдачу вернули ему.
Затем молодой человек стал ксерокопировать пятирублевые купюры, шесть из которых успел сбыть. Его задержали 16 августа после расчета с торговавшей на улице пенсионеркой. Поддельной купюрой тогда расплатился 15-летний брат подследственного.
При себе у подозреваемого нашли три аналогичных купюры с идентичным номером, а на съемной квартире - лист формата А4 с напечатанной пятирублевой купюрой и четыре поддельные купюры номиналом 200 000 неденоминированных рублей.
Обвиняемый заключен под стражу. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-