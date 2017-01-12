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04. 01. 2017

25-летний житель Брагина на улице до смерти избил жену

В Брагине 30 декабря в 23:30 25-летний местный житель на улице в ссоре после совместного распития спиртных напитков избил свою 28-летнюю жену. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Первоначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

Однако поскольку 2 января женщина от полученных травм скончалась в больнице, то дело было переквалифицировано на ч. 3 ст. 147 УК. Подозреваемый арестован.

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