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04. 01. 2017

В Гомеле от взрыва петарды пострадала шестилетняя девочка

В Гомеле из-за взрыва петарды вечером 1 января шестилетняя девочка получила ожог лица. Ракетница попала ребенку в лоб. С термическим ожогом третьей степени девочку госпитализировали.

Врачи констатируют ее состояние как удовлетворительное, сообщает БелТА.

Также в Гомеле 1 января ожог первой-второй степени пальцев кисти и шеи из-за взрыва новогодней хлопушки получила еще одна шестилетняя гомельчанка. После оказания первой медицинской помощи госпитализация ей не потребовалась.

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