В Беларуси по заказу минобороны модернизировали БТР-70

«140 ремонтный завод» успешно завершил по заказу минобороны Беларуси модернизацию БТР-70 до уровня БТР-70МБ1, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете. Модернизация помогла значительно улучшить ходовые и защитные характеристики БТП, внести изменения в его эргономику. В ноябре БТР-70МБ1 успешно прошел испытания.
Башенное пулеметное вооружение осталось штатным. Из-за установки водометного движителя от БТР-80 и более мощного 8-цилиндрового дизельного двигателя КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 лошадиных сил была изменена конструкция агрегатов трансмиссии, в результате чего масса машины увеличилась на 1,5 тонны, что, однако, никак не повлияло на ее ходовые качества.
Также для комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении увеличена его высота на 14 сантиметров, а для удобства выхода расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей.
Кроме того, для устойчивой и надежной связи была установлена белорусская цифровая радиостанция Р-181-50ТУ «Дрофа», которая передает речевую и цифровую информации по помехозащищенному каналу.
Для маскировки и прикрытия бронетранспортера от огня противотанковых средств его оборудовали шестью установками пуска дымовых гранат калибра 81 метров, входящими в состав универсальной системы 902В «Туча-2», отстреливающими на 200-300 метров заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50 на 28 метров.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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