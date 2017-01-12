Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования

С 18 января в Беларуси снижаются ставка рефинансирования – с 18% до 17% годовых, а также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23% до 22% годовых. Об этом сообщили в Нацбанке.
В регуляторе отметили, что такие решения приняты в связи с замедлением инфляции, умеренными темпами роста денежного предложения, положительным уровнем процентных ставок на депозитном и кредитном рынках, а также с постепенным повышением внешнеэкономической устойчивости и формированием чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке. В Нацбанке также ожидают замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.
Возможности дальнейшего снижения процентных ставок Нацбанк будет определять устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса страны.
С 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.
Также с 1 июля изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. Формировать специальные резервы по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, банки будут поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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