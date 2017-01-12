Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования

С 18 января в Беларуси снижаются ставка рефинансирования – с 18% до 17% годовых, а также ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков – с 23% до 22% годовых. Об этом сообщили в Нацбанке.

В регуляторе отметили, что такие решения приняты в связи с замедлением инфляции, умеренными темпами роста денежного предложения, положительным уровнем процентных ставок на депозитном и кредитном рынках, а также с постепенным повышением внешнеэкономической устойчивости и формированием чистого предложения валюты на внутреннем валютном рынке. В Нацбанке также ожидают замедление годовой инфляции и выход ее на однозначную величину в первом квартале 2017 года.

Возможности дальнейшего снижения процентных ставок Нацбанк будет определять устойчивостью снижения темпов роста потребительских цен, соответствием их фактической динамики прогнозу, а также состоянием платежного баланса страны.

С 1 февраля на равную величину изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов: от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%, от привлеченных средств в валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Также с 1 июля изменяются подходы к классификации и формированию специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам в валюте, не обеспеченным валютными поступлениями для своевременного и полного погашения задолженности кредитополучателем. Формировать специальные резервы по валютным кредитам, классифицированным во II группу риска, банки будут поэтапно с 1 июля 2017 года по 1 июля 2020 года.