Кондратьев продолжит тренировать ФК «Минск»

Главный тренер футбольного клуба "Минск" Георгий Кондратьев продолжит свою работу с командой. 4 января с ним был подписан новый контракт сроком на год. Георгий Кондратьев возглавил "Минск" в январе 2015 года. Под его руководством минчане сначала финишировали шестыми, а в прошлом сезоне поднялись на четвертое место среди 16 команд высшей лиги.
А руководство жодинского "Торпедо-БелАЗа", занявшего пятое место в национальном чемпионате, продлило контракты с главным тренером команды Игорем Криушенко и директором клуба Михаилом Хлусом.
Бронзовый призер национального первенства солигорский "Шахтер" начнет предсезонную подготовку под началом нового главного тренера Олега Кубарева, который в прошлом сезоне впервые в истории привел "Спартак" из Юрмалы к званию чемпиона Латвии.
Футболистов брестского "Динамо" возглавил Владимир Журавель, который ранее тренировал жодинских торпедовцев, солигорский "Шахтер", минское "Динамо", а сезон-2016 провел в "Гомеле", который под его руководством вернулся в элитный дивизион.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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