Кондратьев продолжит тренировать ФК «Минск»

Главный тренер футбольного клуба "Минск" Георгий Кондратьев продолжит свою работу с командой. 4 января с ним был подписан новый контракт сроком на год. Георгий Кондратьев возглавил "Минск" в январе 2015 года. Под его руководством минчане сначала финишировали шестыми, а в прошлом сезоне поднялись на четвертое место среди 16 команд высшей лиги.

А руководство жодинского "Торпедо-БелАЗа", занявшего пятое место в национальном чемпионате, продлило контракты с главным тренером команды Игорем Криушенко и директором клуба Михаилом Хлусом.

Бронзовый призер национального первенства солигорский "Шахтер" начнет предсезонную подготовку под началом нового главного тренера Олега Кубарева, который в прошлом сезоне впервые в истории привел "Спартак" из Юрмалы к званию чемпиона Латвии.

Футболистов брестского "Динамо" возглавил Владимир Журавель, который ранее тренировал жодинских торпедовцев, солигорский "Шахтер", минское "Динамо", а сезон-2016 провел в "Гомеле", который под его руководством вернулся в элитный дивизион.