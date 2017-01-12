В Беларуси из-за морозов объявили оранжевый уровень опасности

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами. 6 января погодные условия на территории Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной половине страны, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый.
Температура воздуха максимальная днем -16..-22°С. По юго-восточной половине страны температура воздуха в течение суток составит -13..-18°С. Атмосферное давление будет расти, передает Белгидрометцентр.
7-8 января погоду обусловит в основном область повышенного атмосферного давления и арктические воздушные массы, поступающие с севера ЕТР. Сохранится очень морозная погода. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -20..-27°С, по северо-западу при прояснениях -28..-32°С, по юго-востоку -15..-19°С; максимальная днем -12..-18°С, в отдельных районах составит -19..-24°С.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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