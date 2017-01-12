Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2017, пятница, 08:28
-20°C
Завтра -21°C
-20°C
Завтра -21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,07
06. 01. 2017

В Беларуси из-за морозов объявили оранжевый уровень опасности

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности в связи с сильными морозами. 6 января погодные условия на территории Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-восточной половине страны, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый.

Температура воздуха максимальная днем -16..-22°С. По юго-восточной половине страны температура воздуха в течение суток составит -13..-18°С. Атмосферное давление будет расти, передает Белгидрометцентр.

7-8 января погоду обусловит в основном область повышенного атмосферного давления и арктические воздушные массы, поступающие с севера ЕТР. Сохранится очень морозная погода. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -20..-27°С, по северо-западу при прояснениях -28..-32°С, по юго-востоку -15..-19°С; максимальная днем -12..-18°С, в отдельных районах составит -19..-24°С.

 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.