В Минске ничего не знают об обязанностях литовского спецпосла по БелАЭС

Официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя 5 января назначение в Литве специального посла по вопросам строительства БелАЭС, заявил, что Минск пока не получал официальной информации ни о круге обязанностей и полномочий, ни о персоналии такого посла.

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«Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право и это можно только приветствовать», - отметил он, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Однако, по его словам, если пост учреждается «лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссии на международные площадки», то назначение спецпосла является контрпродуктивным шагом.