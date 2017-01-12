В Минске ничего не знают об обязанностях литовского спецпосла по БелАЭС

Официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя 5 января назначение в Литве специального посла по вопросам строительства БелАЭС, заявил, что Минск пока не получал официальной информации ни о круге обязанностей и полномочий, ни о персоналии такого посла.
«Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право и это можно только приветствовать», - отметил он, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Однако, по его словам, если пост учреждается «лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссии на международные площадки», то назначение спецпосла является контрпродуктивным шагом.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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