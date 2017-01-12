Беларусь так и не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал не Таможенный кодекс ЕАЭС, а лишь указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его подписании. Об этом 5 января на брифинге в министерстве иностранных дел напомнил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.
По его словам, издание подобного указа – это обычная, абсолютно стандартная внутригосударственная процедура, предусмотренная законом «О международных договорах», как и принятие определенного текста в качестве основы для переговоров.
«Все принципиальные вопросы по проекту международного договора, как правило, согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под документом не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы», - отметил представитель МИД, заявив об отсутствии каких-то причин для спекуляции.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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