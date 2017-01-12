Беларусь так и не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал не Таможенный кодекс ЕАЭС, а лишь указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его подписании. Об этом 5 января на брифинге в министерстве иностранных дел напомнил официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик.

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По его словам, издание подобного указа – это обычная, абсолютно стандартная внутригосударственная процедура, предусмотренная законом «О международных договорах», как и принятие определенного текста в качестве основы для переговоров.

«Все принципиальные вопросы по проекту международного договора, как правило, согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под документом не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы», - отметил представитель МИД, заявив об отсутствии каких-то причин для спекуляции.