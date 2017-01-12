Беларусь проведет полномасштабный раунд переговоров по присоединению к ВТО

Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации пройдет в январе, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности министерства иностранных дел в 2016 году.
Согласно документу, Беларусь активизировала переговорный процесс по присоединению к ВТО: усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг.
Также в обзоре говорится, что секретариат ВТО распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, на основе которого в январе и пройдет полномасштабный раунд переговоров. Распространение проекта доклада, отметили в МИД, свидетельствует о высокой степени готовности Беларуси к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате.
Также Беларусь активизировала взаимодействие с Международным валютным фондом по новой программе для страны.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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