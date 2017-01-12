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06. 01. 2017

Беларусь проведет полномасштабный раунд переговоров по присоединению к ВТО

Источник фото: Flickr

Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации пройдет в январе, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности министерства иностранных дел в 2016 году.

Согласно документу, Беларусь активизировала переговорный процесс по присоединению к ВТО: усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг.

Также в обзоре говорится, что секретариат ВТО распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, на основе которого в январе и пройдет полномасштабный раунд переговоров. Распространение проекта доклада, отметили в МИД, свидетельствует о высокой степени готовности Беларуси к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате.

Также Беларусь активизировала взаимодействие с Международным валютным фондом по новой программе для страны.

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