Беларусь проведет полномасштабный раунд переговоров по присоединению к ВТО

Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации пройдет в январе, говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности министерства иностранных дел в 2016 году.

Согласно документу, Беларусь активизировала переговорный процесс по присоединению к ВТО: усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг.

Также в обзоре говорится, что секретариат ВТО распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, на основе которого в январе и пройдет полномасштабный раунд переговоров. Распространение проекта доклада, отметили в МИД, свидетельствует о высокой степени готовности Беларуси к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате.

Также Беларусь активизировала взаимодействие с Международным валютным фондом по новой программе для страны.