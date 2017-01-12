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06. 01. 2017

"Северсталь" прервала победную серию минского "Динамо"

После шести побед подряд минское "Динамо" 5 января дома проиграло по буллитам череповецкой "Северстали" — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, буллиты — 0:1). Шайбы забросили у хозяев Андрей Степанов (51.16), у гостей — Александр Авцин (22.41).

Победный буллит забросил Максим Трунёв.

После 44 матчей "Динамо" с 77 очками занимает пятое место среди 14 команд Западной конференции. Заключительный матч домашней серии "Динамо" проведет 7 января с московским ЦСКА.

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