"Северсталь" прервала победную серию минского "Динамо"

После шести побед подряд минское "Динамо" 5 января дома проиграло по буллитам череповецкой "Северстали" — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, буллиты — 0:1). Шайбы забросили у хозяев Андрей Степанов (51.16), у гостей — Александр Авцин (22.41).
Победный буллит забросил Максим Трунёв.
После 44 матчей "Динамо" с 77 очками занимает пятое место среди 14 команд Западной конференции. Заключительный матч домашней серии "Динамо" проведет 7 января с московским ЦСКА.
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-