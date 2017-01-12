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06. 01. 2017

В Минской области за сутки зафиксировали семь случаев обморожения

В Минской области за минувшие сутки зафиксировано семь случаев обморожения (переохлаждения). Случаи обморожения зафиксированы в Борисовском, Копыльском, Логойском, Солигорском (два человека), Стародорожском и Червенском районах, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

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По состоянию на 06:00 6 января нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения не зарегистрировано, отметили в ведомстве. 

В МЧС напоминают, что частыми спутниками обморожения являются тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма из-за перенесенных заболеваний, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы.

Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди. Также тяжелые обморожения не редко происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения.

При переохлаждении человека нужно доставить в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки, перчатки, дать горячее обильное питье (теплый сладкий чай), добавить обезболивающее. Также необходимо вызвать врача или скорую помощь.

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