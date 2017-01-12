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06. 01. 2017

Дочь с мужем убили 84-летнюю жительницу Могилева

84-летнюю могилевчанку убили ее родная дочь и зять. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

Труп женщины с черепно-мозговой травмой обнаружили 5 января. Оказалось, что ее в тот же день в ссоре убили дочь 1956 года рождения и зять 1954 года рождения.

Подозреваемые задержаны.

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- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

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