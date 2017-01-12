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06. 01. 2017

В Столинском районе третью неделю ищут мать четверых детей

Источник фото: Sputnik

В Столинском районе третью неделю идут поиски пропавшей без вести 35-летней жительницы деревни Струга. О судьбе женщины, которая одна воспитывала четверых несовершеннолетних детей, ничего не известно с 19 декабря.

После работы около 18:00 пропавшая отправилась домой, но там так и не появилась. Ее детей временно поместили в социально-педагогический приют в Речице.

По факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело. 

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