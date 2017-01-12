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06. 01. 2017

В Минске во время движения сгорел пассажирский автобус

В Минске утром 6 января загорелся во время движения пассажирский автобус, следовавший по маршруту "ДС Сухарево-5 - ДС Кунцевщина". Об этом сообщили в Twitter Минского городского управления МЧС.

В автобусе в момент загорания находилось 15 человек. Никто из них не пострадал.

Инцидент произошел на улице Лобанка.

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