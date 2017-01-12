Генпрокуратура: "УКС Мингорисполкома" попустительствовало коррупции

Генеральная прокуратура Беларуси внесла представление директору КУП "УКС Мингорисполкома" об устранении нарушений законодательства о борьбе с коррупцией. Как отметили в ведомстве, проверка выявила отсутствие надлежащей координации руководством предприятия деятельности по противодействию коррупции, а также недостатки и упущения в работе в данном направлении.

Так, комиссия по противодействию коррупции предприятия формировалась не так, как это прописано в Типовом положении о комиссии, а ее работа носила формальный характер. Отсутствует взаимодействие с антикоррупционными органами и не велся учет коррупционных преступлений и правонарушений. На заседаниях комиссии не рассматривались причины и условия, повлекшие уголовное преследование работников, меры по их недопущению не разрабатывались.

Кроме того, выявлены факты бесхозяйственности, отсутствия должного контроля хранения и использования материальных ресурсов, денежных средств, в том числе при выдаче займов работникам. Так, потребительские займы выдавались без представления документов об их целевом назначении или по документам, не имеющим отношения к этим займам. А одной работнице был выдан заем на строительство жилья, хотя она не была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Допущены нарушения и при исполнении договоров долевого строительства жилья: несоблюдение сроков внесения платежей, неприменении к отдельным лицам штрафных санкций.