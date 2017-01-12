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06. 01. 2017

Лукашенко поздравил православных с Рождеством

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с наступающим праздником Рождества. По его словам, праздник дарит людям радость, наполняет сердце любовью к ближним, стремлением сделать мир лучше, а также «воплощает традиции православия и служит символом надежды и единения людей во имя торжества милосердия, человеколюбия и добра».

Глава государства призвал «стремиться к согласию и взаимопониманию, искать то, что объединяет нас, и вместе работать на благо родной Беларуси».

Он также пожелал празднующим крепкого здоровья, оптимизма и исполнения заветных желаний.

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