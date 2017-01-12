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06. 01. 2017

Российский рубль подорожал в Беларуси

На торгах 6 января на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,42% до 3,2769 белорусских за 100 российских.

А евро наоборот подешевел – на 0,19% до 2,0676 рубля.

Доллар стал дешевле на 0,59% до 1,9538 рубля.

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