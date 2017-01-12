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06. 01. 2017

В Беларуси планируют запустить в космос новый спутник

Национальная академия наук Беларуси приступит в 2017 году к изготовлению Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения БКА-2.

Как рассказал 6 января руководитель аппарата НАН Беларуси академик Петр Витязь , разрешение спутника составит 0,5 метра, передает БелТА.

По его словам, для изготовления спутника уже проработаны технические требования и подписаны необходимые договоры.

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