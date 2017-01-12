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06. 01. 2017

Сотрудники Витебской ГАИ отогрели замерзших пассажиров автобуса

Вечером 5 января недалеко от деревни Копти Витебского района из-за неисправности встал на трассе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Приднестровье — Санкт Петербург. Когда мороз достигал почти минус 18 градусов, у автобуса лопнуло одно из задних колес, повредив тормозные трубки.

В автобусе находились семь пассажиров и два водителя, которые попытались самостоятельно починить тормозную систему и заменить колесо. Двигатель пришлось выключить, а потому салон автобуса не обогревался.

Оказать помощь людям направились витебские правоохранители. Прибыв на место ЧП, они организовали доставку горячего чая из столовой ближайшей деревни Копти, благодаря чему отогрели пассажиров.

Когда водители справились с поломкой и заменили колесо, сотрудники ГАИ для диагностики сопроводили автобус в автопарк Витебска, откуда он затем продолжил свой путь.

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